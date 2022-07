GIORNALISMO È morto a 98 anni Eugenio Scalfari, il fondatore di 'Repubblica'

È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. In Senato un minuto di silenzio con il ricordo della Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari e' stato il primo direttore-manager dell'editoria italiana, padre di due 'creature', 'L'Espresso' e 'Repubblica', nate dal nulla ma che in pochi anni non solo hanno raggiunto i vertici della diffusione e lasciato un'impronta indelebile. "Scalfari è stato assoluto protagonista della storia del giornalismo nell'Italia del dopoguerra. La chiarezza della sua prosa, la profondità delle sue analisi, il coraggio delle sue idee hanno accompagnato gli italiani per oltre settant'anni. Un vuoto incolmabile, mi mancherà la nostra amicizia ". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Un grande giornalista e un protagonista della nostra storia, che ha contribuito ad affermare un punto di vista laico anche quando questo era considerato un'eresia. Un vero innovatore della stampa italiana", scrive il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

Rivedi la puntata di Italiani di Carta dedicata a Eugenio Scalfari



L'emozione per la morte di Eugenio Scalfari, figura chiave del giornalismo italiano, grande testimone del '900, invade anche i social. "Ciao Direttore, con te se ne va la nostra storia, la nostra anima, la nostra Repubblica", scrive su Twitter Massimo Giannini, già vicedirettore del quotidiano fondato da Scalfari e oggi alla guida della 'Stampa'. "Addio Direttore. Lavorare con te è stata la cosa più bella che potesse capitarmi nella mia vita di giornalista", è il commento di Sebastiano Messina. "Direttore, precursore, fondatore del giornalismo moderno. Con la morte di Eugenio #Scalfari si chiudono tante pagine della nostra storia, della nostra vita, se ne va un secolo di giornalismo. Un giorno triste per tutto il Paese", è il tweet di Myrta Merlino. Per Franco Siddi, già segretario della Federazione nazionale della stampa, Scalfari è stato "una personalità di primo piano del Giornalismo, dell'Editoria, della Scienza Politica. Un protagonista del Secondo Novecento italiano. Omaggio, rispetto, deferenza. Cordoglio". "Ci ha lasciato un gigante del giornalismo e della storia italiana: addio a Eugenio #Scalfari. L'intervista sulla questione morale a Berlinguer è uno dei gioielli che Eugenio ci ha lasciato", riflette Luca Telese. Anche La Civiltà Cattolica rende omaggio al 'Fondatore' postando un editoriale del 2016: "Non considerare nulla come definitivamente perduto. 'Questo insegnamento di #PapaFrancesco non è soltanto religioso, è anche culturale e perfino politico'. Ricordiamo così Eugenio Scalfari".

Nel video il ricordo di Marco Damilano, giornalista

