È morto Andrea Canevaro, una vita fra pedagogia e inclusione

Questa mattina, all'ospedale di Ravenna, è morto Andrea Canevaro. Genovese del '39, pedagogista, fondatore dell’integrazione scolastica e professore emerito dell’Università di Bologna, ha collaborato molto spesso con le istituzioni sammarinesi, tra cui il Servizio Minori dell'Iss e il Dipartimento di Formazione dell'Università. Da tempo viveva a Mensa Matelica, in provincia di Ravenna. Nel maggio 2016, a Domagnano, aveva tenuto una lectio magistralis, organizzata dall'Associazione Emma Rossi, sul tema dell'inclusione. La sua intervista alla San Marino Rtv dal titolo “Cambiare le cose - Il mondo del sociale dagli Anni 50 a oggi” è entrata anche nella pubblicazione “Incontri fuori tempo”, in collaborazione con Aiep. Canevaro era legato anche a Rimini, sempre per la continua collaborazione con i servizi scolastici, educativi e d'inclusione, tanto che il Comune, nel novembre 2013, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria.