È morto Arrigo Levi, fu direttore de La Stampa e saggista

Questa mattina, a Roma, è morto Arrigo Levi. Aveva 94 anni. Nato a Modena nel 1926, aveva iniziato a lavorare come giornalista a Buenos Aires, città nella quale la famiglia si era rifugiata per sfuggire alle persecuzioni razziali e dove lui finisce in carcere giovane studente per aver partecipato alle manifestazioni contro Peron. Dopo la laurea in Filosofia a Bologna si arruola nell'esercito israeliano, poi lavora alla Bbc, alla Settimana Incom, alla Gazzetta del Popolo per infine approdare al Corriere della Sera nel 1955, prima come corrispondente da Londra, poi da Mosca. Divenne poi direttore de La Stampa nel 1973 e fino al 1978. A La Stampa tornò poi come editorialista nel 2005. Fu conduttore e coordinatore del Tg Rai, dove realizzò dirette sulla Guerra dei sei giorni combattuta nel 1967 tra arabi e israeliani, sull'invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968. Ebbe anche una parentesi Fininvest dall'82 all'87. Poi quattordici anni al Quirinale. Dal 1999 al 2006 è stato consulente per la comunicazione della presidenza della Repubblica, con Carlo Azeglio Ciampi, poi consulente personale del presidente Napolitano fino al 2013. Notevole la produzione da saggista. È infatti autore di 26 libri.

“Oggi ci lascia un grande giornalista e un intellettuale di spessore", così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Con Arrigo Levi se ne va un testimone ineffabile della storia del Novecento, un modenese che ha dovuto lottare contro le leggi razziali fasciste e che ha saputo raccontare il mondo in modo onesto e appassionato. Se ne va un altro grande emiliano-romagnolo, che da questa terra partì per raccontare il proprio tempo. Ai suoi cari le più sentite condoglianze, mie personali e di tutta la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna”.



Il 16 dicembre 2016, San Marino Rtv gli ha dedicata una puntata di Italiani di Carta, un format dedicato alle pagine dei giornali e alle vite dei loro direttori. In studio Paolo Mieli e Valentina Antonioli. Questa sera, alle 19.55, San Marino Rtv riproporrà la puntata dedicata a Arrigo Levi.