È morto Arturo Diaconale, il cordoglio di San Marino Rtv

Si è spento nella notte, a Roma, il giornalista, ex cda Rai e portavoce della Lazio, Arturo Diaconale. Aveva 75 anni e da diversi mesi lottava contro una grave malattia che lo aveva anche costretto a un intervento d'urgenza lo scorso maggio.

"La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia", scrive la società biancoceleste.

"Scompare con Arturo Diaconale un vecchio e caro amico - dichiara il dg Carlo Romeo. Abruzzese doc - con quello che vuole dire essere abruzzesi - un giornalista con la schiena dritta che anche in momenti molto scomodi ha saputo rappresentare e difendere le sue idee e le sue posizioni e ancora uomo di sport e di passione con la sua Lazio nel cuore. In questi oltre quarant'anni, la sua amicizia, la sua esperienza non sono mai mancate a tutti coloro che oggi lo ricordano con immenso affetto. Rtv è vicina alla famiglia di Arturo in questo momento di dolore, ricordandolo anche per la sua attenzione e la sua fiducia, quando fra i primissimi rivendicò per il palinsesto della nostra Radiotelevisione un canale tv che coprisse l'intera penisola italiana: "San Marino Rtv fa parte della storia della Rai e rappresenta una piccola realtà di grande qualità nell'ambito del servizio pubblico europeo. Non a caso il Cda Rai ha confermato forte impegno e interesse, auspicando una collaborazione sempre più stretta". Tutti noi siamo con la sua famiglia in un grande abbraccio".