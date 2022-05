LUTTO È morto Ciriaco De Mita De Mita era nato a Nusco (Avellino) il 2 febbraio 1928, aveva 94 anni.

L'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino. De Mita stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore, per una caduta dello scorso febbraio, per la quale era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Lo ha reso noto il vice sindaco di Nusco (AV), Walter Vigilante. De Mita era nato a Nusco (Avellino) il 2 febbraio 1928, aveva 94 anni. Il cordoglio di Franceschini: "Ci ha lasciato un Grande della Repubblica" e Salvini: "Rispetto per la sua passione per la politica".

