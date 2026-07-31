È morto don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus e prete degli ultimi

È morto a Milano don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Aveva 96 anni e si è spento alle 17 nella sua storica casa all’interno del Parco Lambro, circondato dall’affetto dei ragazzi e degli educatori della comunità.

Nato a Verona nel 1929, don Mazzi è stato una delle figure più rappresentative del sociale italiano. Nel 1984 diede vita a Exodus, inizialmente attraverso la “Carovana”, un progetto educativo itinerante rivolto ai giovani segnati dalle dipendenze e dall’emarginazione. Da quell’esperienza nacque poi una rete di comunità, centri diurni e poli educativi diffusi in Italia e all’estero.

"Ci lascia un vuoto incolmabile", ha dichiarato la Fondazione, ricordando come per oltre 40 anni abbia trasformato "la strada in un luogo di rinascita, riscatto e speranza per migliaia di giovani fragili e per le loro famiglie". Prete di strada e voce spesso controcorrente, don Mazzi ha costruito il proprio impegno sull’ascolto e sulla convinzione che nessuno fosse irrecuperabile.

Numerosi i messaggi di cordoglio. L’assessore milanese Lamberto Bertolé ha sottolineato che "dietro ogni ragazzo in difficoltà c’è prima di tutto una persona da incontrare, ascoltare e accompagnare". Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha ricordato come "un uomo straordinario" capace di restituire speranza a chi era stato messo più duramente alla prova dalla vita.

La camera ardente sarà allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, sabato e domenica. I funerali si terranno lunedì 3 agosto alle 15 nella Basilica di Sant’Ambrogio. La tumulazione avverrà in forma privata all’Abbazia di Maguzzano.







