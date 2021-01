È morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del PCI

È morto questa notte nella sua casa di Testaccio, a Roma, Emanuele Macaluso, 96 anni, ex senatore e storico dirigente del PCI. Macaluso era nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924.

È stato parlamentare per quasi trent’anni, dal 1963 al 1992, e fu anche direttore de L’Unità dal 1982 al 1986. Nel Pci era componente della cosiddetta “ala migliorista”, insieme a Giorgio Napolitano, di cui è stato amico stretto per tutta la vita. Tra i vari incarichi anche quello di segretario regionale del Partito comunista, predecessore di Pio La Torre.

L’Aula del Senato, in apertura della seduta di oggi, su proposta del presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, ha osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. È seguito un applauso dell’emiciclo. “Nel porgere le condoglianze ai familiari, sicuramente stabiliremo una giornata per poterlo commemorare qui in Aula”, dice il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Anche io mi associo al ricordo di Emanuele Macaluso, - ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che tanti anni è stato qui su questi scranni, prima come senatore e poi come giornalista. Penso che anche chi non ne ha condiviso le idee politiche possa condividere che è stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana”.

“Ciao Emanuele, ciao compagno, ciao maestro. Sei stato quello che dovrebbe essere sempre la sinistra, popolo e pensiero, indignazione e speranza, riscatto e realismo. Le parole e la politica sono state le tue armi per cambiare il mondo e tu puoi dire che hai saputo cambiarlo”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando, vice segretario del Pd.



