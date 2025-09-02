È morto Emilio Fede

È morto a 94 anni Emilio Fede, giornalista e volto della tv italiana, ex direttore del Tg1 e del Tg4. Si è spento a Segrate, assistito dalle figlie. “Ogni mattina leggo i necrologi. Se non c’è il mio nome, vado a farmi la barba”, scherzava.

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, iniziò nella carta stampata e poi in Rai, inviato in Africa negli anni della decolonizzazione; rese celebre l’inchiesta sulla “bistecca agli estrogeni”. Lavorò a Tv7 con Sergio Zavoli, condusse il Tg1 e tra il 1981 e il 1983 lo diresse pro tempore, seguendo in diretta i fatti di Vermicino.

Lasciata la Rai nel 1987 (una vicenda di gioco d’azzardo si chiuse con l’assoluzione), nel 1989 approdò alla Fininvest; il 16 gennaio 1991 annunciò per primo l’attacco a Baghdad e, poco dopo, la cattura dei piloti Bellini e Cocciolone. Impose uno stile più diretto, dalla conduzione in piedi alle “meteorine”. Dal 1992 guidò il Tg4. Nel 2012 lasciò Mediaset.

Poi le vicende giudiziarie: nel 2019 la condanna definitiva nel Ruby bis per favoreggiamento della prostituzione (pena tra domiciliari e servizi sociali) e nel 2021 la conferma in Cassazione della condanna per tentata estorsione. Nel 2020 fu fermato a Napoli per evasione, ma il gip rilevò che età e compleanno “affievolivano notevolmente il fuoco del dolo dell’evasione”. Sposato dal 1964 con la giornalista e senatrice Diana De Feo, ebbe due figlie. Autore di libri, nel 2023 ai funerali di Silvio Berlusconi disse: “È stato la mia vita”.







