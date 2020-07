E' morto Ennio Morricone

Addio a Ennio Morricone, il compositore e direttore di orchestra è morto in una clinica romana per le conseguenze di una caduta all'età di 92 anni. Con lui se ne va un pezzo della storia della musica da film. La sua fama è esplosa grazie al sodalizio artistico con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western ed è proseguita con grandi collaborazioni: da Bertolucci a Carpenter. Da Per un pugno di dollari a Mission a C'era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena, Morricone ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016.

I funerali saranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza".

Messaggi di cordoglio arrivano da esponenti del mondo politico e dello spettacolo. “Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema" ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, lo ricorda su Facebook come un “Artista sublime. Maestro di emozioni”. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella era un “musicista insieme raffinato e popolare” che “attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell'Italia nel mondo” Il direttore d’orchestra Riccardo Muti lo ha definito "un Maestro verso cui nutrivo amicizia e ammirazione”. E ha aggiunto "musicista straordinario non solo per le musiche da film ma anche per le composizioni classiche”.