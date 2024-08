È morto, a causa di un malore, Felice Maurizio D'Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d'Italia. In base a quanto si apprende D'Ettore è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Per due volte ospite del programma "Hotel Nazionale", il 24 maggio scorso aveva parlato ai nostri microfoni in occasione della presentazione dei dati sul sovraffollamento delle carceri alla Stampa Estera di Roma.