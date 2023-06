CRONACA È morto Francesco Nuti, attore e regista

È morto Francesco Nuti, attore e regista.

A 68 anni è morto Francesco Nuti. L'attore e regista fiorentino era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare - si legge in una nota - il personale di Villa Verde di Roma. Nel 2006, a causa di un incidente domestico, era entrato in coma a causa di un ematoma cranico, a cui non si è mai del tutto ripreso.

