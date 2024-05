LUTTO È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica: il cordoglio di San Marino e del Papa Il magnifico rettore aveva un forte legame con San Marino. Cordoglio del Segretario di Stato Mularoni e del Direttore dell'Iss Bevere

È morto ieri sera Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che le circostanze della morte "sono in corso di accertamento". Secondo quanto è stato riscostruito dai carabinieri, intervenuti su posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Franco Anelli, si sarebbe tolto la vita buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l'intervento di terze persone.

Il magnifico rettore aveva un forte legame con il Titano. Nel 2016 aveva partecipato alla prima edizione del Forum del Dialogo ed era stato ricevuto dalla Reggenza. Ad aprile dello scorso anno aveva siglato con il Segretario alla Sanità Ciavatta un accordo storico tra San Marino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per garantire un percorso d'eccellenza per gli studenti sammarinesi che vorranno intraprendere studi e carriera medica.

Il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, partecipano al dolore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore.



Il Papa esprime "vicinanza alla mamma, ai congiunti come pure all'intera famiglia dell'ateneo". Papa Francesco in particolare sottolinea, in un telegramma alla Cattolica a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, l'impegno del professor Anelli "per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario, favorendo il dialogo con le nuove generazioni".



