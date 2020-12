È morto Giorgio Galli, sua la definizione “bipartitismo imperfetto”

È morto il politologo Giorgio Galli, aveva 92 anni. Laureato in Giurisprudenza all'università Statale di Milano, vi è stato per decenni docente di Scienza delle dottrine politiche, ma ha anche diretto la casa editrice Il Mulino, è stato presidente dell'Umanitaria. Ha collaborato con riviste come Panorama e Linus e ha firmato moltissime pubblicazioni spaziando da Hiltler a Giulio Andreotti, a temi legati all'attualità. Fra i titoli dei suoi lavori “Storia dei partiti politici europei, Partiti politici italiani (1943-2004)”, “Mezzo secolo di Dc”, “Esoterismo e politica”. Era da poco uscito per Kaos il suo ultimo lavoro “Hitler e l'esoterismo”.





Sua la definizione di "bipartitismo imperfetto", che aveva dato il titolo ad uno dei suoi testi cult pubblicato nel 1966 da Il Mulino e in seguito da Mondadori, “Il bipartitismo imperfetto. Comunisti e democristiani in Italia”.