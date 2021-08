È morto Guglielmino Cerbara, sindaco di Sant'Agata Feltria

A 59 anni, dopo una lunga malattia, ci ha lasciato Guglielmino Cerbara, sindaco di Sant'Agata Feltria dal 2009. In una nota il primo cittadino di Rimini Andrea Gnassi ne ricorda "lo straordinario amore per la sua Sant'Agata, per la sua gente, per la sua Valmarecchia". "Lui, - prosegue - i sindaci dei piccoli comuni, dell'entroterra, sono spesso eroi poco conosciuti. Grazie anche a sindaci come Mino, questo Paese ancora tiene. È la passione e non altro il motivo per cui si mettono a disposizione del bene comune. Mino Cerbara è stato un grande sindaco e un grande uomo. Un grande abbraccio a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo“.



Anche il presidente della Provincia Riziero Santi si unisce al cordoglio. “È mancato - scrive - il collega e amico Guglielmino Cerbara, Sindaco di Sant’Agata Feltria. Sindaco molto attivo e amato. Condoglianze alla sua famiglia e alla sua amata comunità”.