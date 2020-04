GIORNALISMO È morto il giornalista Giulietto Chiesa

È morto il giornalista Giulietto Chiesa.

È morto il giornalista Giulietto Chiesa. Aveva 79 anni. Lo annuncia il vignettista Vauro Senesi sulla sua pagina Facebook. ''E' morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra”, scrive. Ex dirigente del Pci, Chiesa fu a lungo corrispondente da Mosca prima per l’Unità e poi per La Stampa. Ha iniziato la sua carriera politica nella Federazione giovanile comunista italiana, diventando anche dirigente della Federazione di Genova del Partito comunista italiano. Nel 2003 è stato eletto al Parlamento Europeo.

Nel 2007 escono "Zero. Perché la versione ufficiale sull’11 settembre è un falso", un volume collettivo, curato insieme al collaboratore Roberto Vignoli e il documentario "Zero, inchiesta sull’11 settembre". Fonda anche una tv online, Pandoratv.it, si avvicina ai social network, con una pagina Facebook molto frequentata e un blog sul Fatto Quotidiano. Per Sputnik Italia scriveva delle relazioni tra Russia e Italia e della politica interna italiana.

Nel 2010 era stato invitato come relatore all'Altrementi Festival di San Marino, mentre nel 2015 si era recato in Repubblica per la presentazione del suo libro "Invece della catastrofe". Nel 2016 è stato invece ospite di Sinistra Unita per la chiusura di campagna elettorale e dell'Università di San Marino per la "Notte Bianca".

I più letti della settimana: