È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli Era stato ricoverato in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario

È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Ieri la notizia del ricovero, questa notte quella più triste: è morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. "Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli - ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo - si è spento alle ore 1.15 dell'11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato” per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario.

Nato a Firenze il 30 maggio 1956, fin da giovane inizia a lavorare per piccoli giornali e in agenzie di stampa prima di passare a “Il Giorno” e poi fare il grande salto in Rai, fino a diventare un volto noto alle famiglie italiane per la sua conduzione del Tg1. Nel 2009, poi, l'impegno politico. Candidato come capolista del neonato Partito democratico nella circoscrizione Italia centrale, il presidente del Pe viene eletto la prima volta con oltre 400mila preferenze e, forte di questo successo, diventa subito il capo della delegazione del Pd al Parlamento europeo. Nel 2013 si candida alle primarie come sindaco di Roma, vinte da Ignazio Marino. Il 3 luglio del 2019 David Sassoli, all'inizio del suo terzo mandato da eurodeputato, viene eletto Presidente dell'assemblea. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni.



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: