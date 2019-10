Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto l'attore Carlo Croccolo, aveva 92 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata sulla pagina Facebook dell'attore dalla sua famiglia. Napoli, sua città Natale è il lutto. "Questa mattina - viene scritto - alle prime luci dell'alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento", a Napoli.

Attore, doppiatore, regista e sceneggiatore italiano, aveva iniziato la carriera nel 1950 al cinema con I cadetti di Guascogna. Ha lavorato in oltre cento film assieme ai più grandi comici italiani, da Totò a Eduardo De Filippo. Indimenticabile per gli appassionati di Aldo, Giovanni e Giacomo la sua interpretazione nel ruolo del Cavalier Cecconi in Tre uomini e una gamba. Ha vinto il David di Donatello nel 1989 per la sua interpretazione nel film 'O re.