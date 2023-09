LUTTO È morto Lorenzo Cagnoni, storico presidente della Fiera di Rimini

È morto Lorenzo Cagnoni, storico presidente della Fiera di Rimini.

È morto Lorenzo Cagnoni, all'età di 84 anni, presidente di Italian Exhibition Group Spa e già vicesindaco di Rimini. Dopo gli studi classici, ha portato avanti contemporaneamente impegni imprenditoriali e politici. Già presidente del Convention Bureau della Riviera di Rimini, Cagnoni è stato membro, dal ‘92, del cda dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini del quale ha assunto la presidenza nel 1995. Nel 2002, col passaggio dell’Ente a Società per Azioni, viene quindi nominato presidente di Rimini Fiera SpA. Dal novembre 2016, Cagnoni era presidente di Italian Exhibition Group Spa, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, lo ricorda come “grande protagonista delle vicende pubbliche della città negli ultimi 40 anni e vero artefice del miracolo di Rimini Fiera”. Ne descrive la passione e la lungimiranza. “Io perdo un amico. E neanche la consapevolezza di quello che lascia come presidente, attenua il dolore per la perdita di un amico che è stato, negli ultimi due anni, una figura preziosa anche per un sindaco appena eletto come me. Un abbraccio enorme alle figlie e alla moglie. E un impegno che come classe dirigente del territorio dobbiamo prendere assieme: guardare sempre avanti per il bene superiore". “Un giorno di lutto per Rimini e per la Romagna", scrive il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. "Il costante impegno, la sua determinazione, la sua lungimiranza, rappresentano un esempio per tutti noi", si legge in una nota di Confindustria Romagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: