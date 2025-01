È morto Oliviero Toscani: il fotografo che ha rivoluzionato l’immagine

Oliviero Toscani, il visionario fotografo e creativo che ha cambiato il volto della comunicazione visiva, è morto il 13 gennaio 2025 a Cecina, all’età di 82 anni. La famiglia, con una nota discreta, ha chiesto rispetto per il loro lutto. Toscani era noto per le sue campagne provocatorie e cariche di significato sociale, che hanno segnato sessant’anni di carriera e rivoluzionato il mondo della pubblicità e dell’arte fotografica.

Dopo aver rivelato nel 2023 di soffrire di amiloidosi, Toscani aveva continuato a esprimere il suo pensiero controcorrente. "Non temo la morte", diceva, riflettendo sulla sua vita ricca e libera. Negli ultimi anni aveva progettato persino il suicidio assistito, coerente con la sua volontà di gestire la vita fino all’ultimo istante.

Dai celebri scatti per Benetton, come il bacio tra un prete e una suora, alle immagini contro l’anoressia e la pena di morte, Toscani ha trasformato la pubblicità in un mezzo di denuncia e riflessione. Creatore di Colors e promotore di Fabrica, centro di ricerca per le arti comunicative, ha esplorato temi attuali come migrazioni, razzismo e ambiente.

Nel 2013, Toscani aveva incontrato gli studenti dell’Università di San Marino e partecipato al programma Serenissima su San Marino RTV, dimostrando ancora una volta la sua capacità di ispirare attraverso il dialogo e la condivisione delle sue idee rivoluzionarie.

Toscani non voleva essere ricordato per una singola immagine, ma per la coerenza di un percorso che fondeva estetica ed etica. Nel suo libro "Ne ho fatte di tutti i colori", raccontava una vita dedicata a smuovere le coscienze. Da John Lennon a Muhammad Ali, da Claudia Schiffer a Federico Fellini, ha immortalato personalità iconiche, senza mai rinunciare al suo stile unico e provocatorio.

Pluripremiato e spesso controverso, Toscani lascia un’eredità di idee, provocazioni e libertà creativa. Per lui, "il bello è l’entusiasmo negli occhi" e il futuro rimaneva un mistero da esplorare.