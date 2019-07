E' morto Raffaele Pisu, popolare attore comico e personaggio televisivo. Aveva 94 anni. Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una malattia. Aveva costruito una prolifica carriera al cinema e in televisione. Indimenticabile, fra gli altri, Provolino, il pupazzo a cui dava vita negli anni Sessanta per la gioia dei più piccoli

"Grazie per avermi reso per sempre quel bambino con un sacco di avventure stupende da raccontare vissute insieme al suo papà. Quella felicità però me la ricordo ancora troppo bene e muoio dalla paura di non ritrovarla mai più. Ciao papà che il viaggio ti sia lieve". Con queste parole Antonio Pisu, regista e figlio di Raffaele, ha annunciato la morte del padre. Lo ha fatto postando sui social una foto di lui bambino insieme al padre e alla madre. "Eravamo proprio belli tutti e tre insieme. Abbiamo riso, sperato, sperperato e goduto. Insieme. Sempre", scrive.