E' morto Raoul Casadei, con la sua musica ha portato la Romagna nel mondo

La Romagna ha gli occhi lucidi. E non suona più. Prendendosi Raoul Casadei, il Covid ha colpito al cuore una terra che perde un amico, un simbolo e il suo biglietto da visita nel mondo. Aveva passato gli ottanta senza perdere il vizio di godersi la vita. Ha fatto ballare intere generazioni, e ha raccontato in musica 60 anni di storia d'Italia. Quel talento ereditato dallo zio Secondo e quella voglia di innovare sempre, di guardare avanti. Per tutti aveva un sorriso, un bicchiere di vino, una pacca sulla spalla e una boccata di pipa.

Ogni volta all'apice del successo sapeva voltare pagina. Da San Marino Goodbye e Romagna e Sangiovese alla Mazurca di Periferia, e poi sempre innovatore con Ciao Mare e la Musica Solare, il Festivalbar le aperture continue alle sonorità che toglievano la musica popolare dal museo per proiettarla nel futuro. E quando ha lasciato l'orchestra al figlio Mirco è sceso dal palco e si è dedicato ad altre passioni.

La caccia, l'orto, gli amici, la moglie Pina, i figli Carolina, Mirna e Mirco. I nipoti e i pronipoti. E il recinto di casa Casadei che era il punto di riferimento di tutti quelli che sul palco sono nati e cresciuti grazie a lui. Oggi più tristi, oggi più soli. Con i locali chiusi, la musica spenta. Un mondo così grigio non era più il mondo di Raoul che oggi ha preferito darla su.

Nel servizio la testimonianza di Luana Babini, cantante dell'orchestra di Raoul Casadei.

