È morto Raoul Casadei, il “Re del liscio” aveva 83 anni

È morto Raoul Casadei, aveva 83 anni, era ricoverato da martedì 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid, dopo essere stato contagiato insieme a gran parte dei suoi familiari. Considerato il Re del Liscio, aveva le chiavi di una Romagna tutta sua, l'unica che si esporta nel mondo. Ed i messaggi di cordoglio di queste ore lo confermano. Tra i primi a ricordare l'intuizione artistica di Raoul, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi “Il liscio già esisteva negli anni Settanta,-scrive- ma Raoul lo ha fatto diventare patrimonio popolare di tutta Italia. Non un compromesso, come lamentavano i puristi del liscio, ma una evoluzione necessaria. E non era facile folklore”.

Questa sera alle 21.05 la nostra emittente riproporrà lo Speciale della puntata del 18 gennaio 2019 di "A Bale'" dedicata a Raoul Casadei. Il "Re del liscio" aveva aperto la sua casa a Roberto Chiesa e Luana Babini per parlare di musica, affetti, vita.

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio: dal Sindaco di Santarcangelo, all'amministrazione comunale di Riccione; dal Sindaco di Rimini al Presidente della Regione Stefano Bonaccini che ha dichiarato: "Una grande tristezza per la perdita di un simbolo della nostra terra, non dimenticheremo mai il Re del liscio".