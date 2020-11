LUTTO E' morto Stefano d'Orazio, storico batterista dei Pooh

La sua ultima fatica era stata 'Rinascerò, rinascerai', il brano composto dall'amico di sempre Roby Facchinetti per Bergamo, martoriata dal Covid-19, per cui aveva scritto un testo sincero, commovente, pieno di fiducia e rispetto per chi stava soffrendo. Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh, è morto in ospedale a Roma ieri sera, all'età di 72 anni. Già malato, le sue condizioni sono peggiorate proprio in seguito al contagio da Covid.

