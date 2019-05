È partito il "RiminiWellness"

Solo in Italia sono ben 18 milioni gli appassionati per un giro d'affari di circa 10 miliardi l'anno. Quest'anno il “RiminiWellness”, aperto fino domenica 2 giugno, è più internazionale che mai con visitatori attesi da oltre 80 paesi in tutto il mondo. Fitness, sana alimentazione, divertimento e le ultime novità in fatto di sport 2.0.

Uno sguardo al futuro e uno al passato o meglio, alle origini. È il JungleUp la nuova disciplina sportiva pensata per chi vuole praticare un allenamento funzionale a corpo libero arrampicandosi nella giungla come Tarzan.

Tra i grandi nomi del mondo dello sport e dello spettacolo presenti nei 4 giorni di fiera: Jury Chechi, Fiona May, Massimiliano Rosolino, Luca Vezil, Clemente Russo, Elettra Lamborghini, Federica Fontana, Vittorio Brumotti e tanti altri.

In programma circa 200 tra convegni, incontri e appuntamenti professionali, 1500 ore di lezioni e workout, oltre a un’intera Riviera in movimento per oltre 20 km di costa, con tanti eventi, competizioni e feste.

Nel servizio l'intervista a Jury Chechi