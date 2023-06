POLITICA ITALIA È polemica sul Pride di Roma: Regione Lazio prima concede poi ritira il patrocinio Il presidente Rocca: "Ci strumentalizzavano"; Magi (+Europa): "E' omofobia istituzionale"

A Tunisi per una breve visita istituzionale, la presidente del Consiglio Meloni ha lodato il presidente Saied per l'ottimo lavoro di prevenzione sugli sbarchi, “che a maggio sono diminuiti”, ha sottolineato, e nonostante sia in arrivo la stagione più difficile ha annunciato di intensificare la collaborazione, anche per arrivare ad un accordo tra Tunisia e Fondo Monetario. Intanto alla Camera passa la fiducia al Decreto pubbliche amministrazioni, che contiene l'emendamento per limitare i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'opposizione fa ostruzionismo, presentati 149 ordini del giorno. È polemica anche sul patrocinio, prima concesso poi ritirato, della Regione Lazio al Pride di Roma sabato 10 giugno. “Ci strumentalizzavano – si è difeso il presidente Rocca – non c'è omofobia o ordini dall'alto”.

Nel video le interviste a Francesco Silvestri, capogruppo deputati M5S; Luigi Marattin, deputato Azione-Italia Viva; Augusta Montaruli, deputata Fratelli d'Italia; Paolo Barelli, capogruppo deputati Forza Italia, Riccardo Magi, segretario +Europa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: