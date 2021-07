COVID19 E-R: altri 468 casi e sei ricoveri in più. Stabile la terapia intensiva, nessun morto

Resta sui livelli degli ultimi due giorni la crescita di casi giornalieri di Coronavirus in Emilia-Romagna. I positivi nelle ultime 24 ore sono 468, mentre non si registrano morti, i pazienti in terapia intensiva restano nove e negli altri reparti si contano sei ricoveri in più. I nuovi contagi sono stati rilevati da 24.306 tamponi. Rimini e Reggio Emilia segnano 81 nuovi casi, seguite da Bologna (78 più 13 dell'Imolese) e Modena (69). I guariti sono 65 in più, i casi attivi salgono a 4.309 (+403), il 96% in isolamento a casa. I ricoverati non in terapia intensiva sono 150. Capitolo vaccini: alle 13 sono state somministrate complessivamente 4.774.597 dosi; sul totale, 2.131.659 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

