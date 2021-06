E.R: assessore Donini, "Niente didattica a distanza per gli studenti vaccinati"

Questa mattina, Raffaele Donini, assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, a margine di una conferenza stampa, ha ribadito all'Agenzia Dire, la necessità di “vaccinare la popolazione scolastica dai 12 ai 19 anni” entro l’estate, in modo da “completare il ciclo prima dell’inizio della scuola".









L'80% del personale è già vaccinato, “si potrebbe iniziare a settembre la scuola in maniera sicura”. Per cui, spiega Donini, “qualora anche vi fossero focolai in classe o scenari epidemiologici molto diversi da quelli favorevoli che stiamo vivendo in queste settimane, i ragazzi che sono vaccinati hanno tutte le condizioni per rimanere in classe e quindi superare per sempre l’esperienza della Dad”.