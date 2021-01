E-R: ristori per 3 mln euro a discoteche, rinviato stop diesel Euro4

Ristori per 3 milioni di euro di fondi regionali destinati ai gestori delle discoteche, da Piacenza a Rimini, colpiti dallo stop delle loro attività legato all'emergenza Coronavirus. I fondi destinati al comparto dell'intrattenimento fanno parte di un 'pacchetto' di 40 milioni di euro, annunciato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini durante la video conferenza stampa di fine anno - rivolto a diverse categorie messe in difficoltà dal Covid-19. "Le discoteche - osserva in una nota l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - non devono chiudere, questa è solo una pausa resa necessaria dalla situazione generale a causa della pandemia.



Deciso anche il rinvio - con una ordinanza del presidente Stefano Bonaccini - dello stop dei diesel Euro4 ma, a tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente, anche l'introduzione di misure straordinarie per ridurre l'inquinamento con un piano triennale, pronto entro febbraio, di ulteriori interventi, oltre a quelli già in vigore, nel campo della mobilità, del riscaldamento e dell'agricoltura.





E' quanto delineato sul fronte della Qualità dell'Aria e della lotta all'inquinamento, dalla Regione Emilia-Romagna che partirà già da quest'anno con risorse per 21 milioni di euro. In particolare, sul versante della mobilità, le misure strutturali ed emergenziali previste dal primo ottobre al 31 marzo saranno prolungate di un mese, fino al 30 aprile mentre dal prossimo 11 gennaio, entreranno a far parte delle misure di blocco strutturali anche i veicoli Euro 2 Benzina e Gpl e CH4 Euro 1. Restano invece sospese le limitazioni per i veicoli diesel Euro4. Stabilito, poi, il raddoppio delle domeniche ecologiche, fino a quattro al mese, a partire dal 24 gennaio (ad esclusione della domenica di Pasqua e del 26 dicembre), nei Comuni aderenti al Pair2020, domeniche in cui scatterà anche il blocco per i veicoli diesel Euro 4. Viene previsto, inoltre, il cambio del meccanismo che attiva le misure emergenziali