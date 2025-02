E-R 'studia' per essere destinazione turistica Lgbtq+ friendly

L'Emilia-Romagna punta a diventare una destinazione turistica sempre più accogliente per i viaggiatori Lgbtq+. Questa mattina è stato presentato il primo progetto in Italia, a livello regionale, dedicato al turismo della comunità arcobaleno, realizzato in collaborazione con Sonders and Beach Group, operatore specializzato nel mercato Lgbtq+ con sede a Milano e San Francisco.

Il progetto prevede attività di formazione degli operatori turistici per sensibilizzarli sull'argomento e la diffusione di politiche di Diversity & Inclusion. "L'Emilia-Romagna è una regione estremamente accogliente - sottolinea l'assessora regionale al turismo Roberta Frisoni - Questo progetto parla del grande valore di saper difendere i diritti ed essere capaci di accogliere tutti, di essere inclusivi a 360 gradi".

"Il nostro obiettivo è sviluppare un progetto che possa rendere questa regione un faro in Europa come destinazione attrattiva per il mercato Lgbtq+ - spiega Alessio Virgili, amministratore delegato di Sonders and Beach - Partiremo dalla formazione degli operatori del settore per fornire le informazioni sulle abitudini di viaggio e sulle aspettative di un viaggiatore Lgbtq+, parleremo di politiche di Diversity & Inclusion, sia per i dipendenti delle aziende turistiche, sia nell'accogliere al meglio e in modo inclusivo il viaggiatore".

Le fasi successive prevedono la creazione di un'offerta turistica dedicata, come "pacchetti tematici - prosegue Virgili - anche ripercorrendo le radici culturali della comunità Lgbtq+; Bologna per esempio ha dato la vita al movimento italiano". Infine, sarà organizzato un evento per presentare la destinazione a livello internazionale per il mercato Lgbtq+. Ci sarà poi anche una sorta di bollino di certificazione: "Come Gruppo abbiamo realizzato insieme alle principali associazioni internazionali di categoria, un protocollo di certificazione Queervadis; verrà dato a tutte le strutture che si certificheranno".

A livello italiano, il valore dei viaggi in ingresso del turismo Lgbtq+ si avvicina a 9 miliardi di euro, in media il turista della comunità arcobaleno si distingue per un alto potere di acquisto (+38% di reddito) e per una buona frequenza di viaggi all'anno.