E45: a fuoco camion su passo Montecoronaro, intervengono Vigili del fuoco

E45: a fuoco camion su passo Montecoronaro, intervengono Vigili del fuoco.

Alle ore 20.18 di venerdi 16 Febbraio, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, con in supporto una autobotte del Distaccamento di Cesena, sono intervenute nella E45 al km 166, all'altezza del passo di Montecoronaro, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. Le squadre hanno operato per arginare le fiamme che avvolgevano parte del rimorchio, utilizzando anche liquido schiumogeno. Per consentire le operazione di soccorso, si è resa necessaria l'interruzione della circolazione in una corsia di marcia. Nessuna persona coinvolta, sul posto Polizia Stradale ed ANAS.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: