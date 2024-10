MORTE BIANCA E45: operaio muore schiacciato dal muletto a Cesena Poco dopo mezzogiorno un operaio è morto schiacciato dall'improvviso ribaltamento del muletto con cui stava lavorando nei pressi dell'E45.

E45: operaio muore schiacciato dal muletto a Cesena.

Ennesima tragedia sul lavoro in mattinata a Borello, frazione di Cesena. Poco dopo mezzogiorno un operaio è morto schiacciato dall'improvviso ribaltamento del muletto con cui stava lavorando nei pressi dell'E45. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, pare che l'operaio fosse impegnato nello scaricare un camion, quando il muletto si è improvvisamente ribaltato schiacciandolo. Nulla da fare per l'operaio, praticamente morto sul colpo per i devastanti e multipli traumi subiti.

Scattato l'allarme, lanciato da alcuni colleghi di lavoro, sul posto sono accorsi sanitari del 118, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia per i rilievi di legge, la ricostruzione di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

