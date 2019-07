Earth Overshoot Day: le risorse della Terra in esaurimento

ecco come consumiamo le risorse

Oggi è l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui saranno esaurite tutte le risorse che la Terra può generare in un anno.

Il 'Global Footprint Network', l'organizzazione di ricerca internazionale che monitora la situazione ha messo in luce un dato allarmante: trent'anni fa cadeva in ottobre e venti anni fa alla fine di settembre, l'anno scorso aveva luogo il 1 agosto, e quest'anno la data è stata ulteriormente anticipata.

In media, nel 2019 tutto il mondo consumerà le risorse di 1,75 pianeti. Per l'Italia il giorno di sovra-sfruttamento è avvenuto 15 maggio e servirebbero i mezzi di quasi 5 Paesi altrettanto grandi per soddisfarne gli sprechi.

Tanti gli effetti allarmanti di questo sfruttamento: deforestazione, erosione del suolo, perdita di biodiversità e accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera.

Invertire la tendenza è difficile, ma non impossibile: i cinque settori città, energia, cibo, popolazione e pianeta forniscono le maggiori opportunità. Ma è necessaria la presa di coscienza di tutta la popolazione, la riduzione degli sprechi alimentari e una migliore gestione delle risorse naturali. Ridurre le emissioni di CO2 del 50 per cento, ad esempio, sposterebbe indietro la data di ben 93 giorni; sostituire il 50 per cento del consumo di carne con una dieta vegetariana posticiperebbe il giorno-limite di 15 giorni.