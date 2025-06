ECCA2025: a Rimini la più importante conferenza europea sul clima

Le soluzioni più innovative per difendersi dai cambiamenti climatici, le politiche più avanzate, tutto quello che sappiamo sugli impatti, i rischi dei cambiamenti climatici e come affrontarli. È ECCA2025, l'European Climate Change Adaptation Conference al Palacongressi di Rimini. Evento di riferimento a livello europeo dedicato all'adattamento ai cambiamenti climatici. Oltre 500 i partecipanti da tutta Europa, con alti esponenti delle istituzioni europee, del mondo delle imprese e delle scienze.

"L'adattamento ai cambiamenti climatici - afferma Giulia Galluccio, direttrice Centro Formazione Avanzata e Training - significa come noi vogliamo vivere il nostro futuro e come le future generazioni vivranno il loro futuro. Sappiamo che il cambiamento climatico esiste, è già qui, è presente, porterà i suoi effetti per molto tempo, anche e nonostante le nostre azioni di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni.



Appuntamento chiave nel calendario delle politiche climatiche. “Smarter, Faster and More Systemic Adaptation”, il titolo della conferenza; punto di incontro tra ricerca, soluzioni innovative, esperienze concrete e politiche pubbliche, per costruire insieme una società più resiliente al clima che cambia.

Nel servizio l'intervista a Giulia Galluccio (direttrice Centro Formazione Avanzata e Training)