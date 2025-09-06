Ecco le 40 finaliste per la finale di Miss Italia

Sono stati resi noti, nel corso di uno spettacolo presentato dal noto anchorman televisivo Marco Zingaretti, i nomi delle venti ragazze che si aggiungono alle Miss Regione già in gara per il titolo di Miss Italia 2025. Le finaliste sono state selezionate al termine di tre giorni intensi di lavoro dalla commissione tecnica.

In totale sono 40 le ragazze, provenienti da tutte le Regioni italiane, che concorreranno per il titolo di Miss Italia lunedì 15 settembre, a partire dalle ore 21.30, nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La finale sarà trasmessa in eurovisione su RTV San Marino (canale 550 DTT e Satellite) e RaiPlay. L'evento sarà condotto da Nunzia De Girolamo.

Ecco i nomi delle finaliste

Beatrice Sartori - Miss Framesi Piemonte e Valle D'Aosta

Arianna Garofalo - Miss Framesi Lombardia

Gloria Confalonieri - Miss Sport Givova Lombardia

Arlyn Esther Santos - Miss Eleganza Lombardia

Sofia Todeschi - Miss Rocchetta Bellezza Trentino Alto Adige

Kora Libardi - Miss Cinema Trentino Alto Adige

Francesca Drì - Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia

Anastasia Orrù - Miss Rocchetta Bellezza Veneto

Greta Caula - Miss Cinema Liguria

Francesca Zanasi - Miss Colli Emiliano Romagnoli

Chiara Festeggiante - Miss Framesi Toscana

Alessia Pelliccioni - Miss Rocchetta Bellezza Marche

Sofia Capone - Miss Miluna Abruzzo

Carola Danesi - Miss Sport Givova Lazio

Sara Fidani - Miss Eleganza Roma

Maria Chiara Volpe - Miss Sorriso Campania

Ludovica Lombardi - Miss Eleganza Campania

Monica Russo - Miss Comuni Vesuviani

Viviana Mudò - Miss Parco dell'Etna

Giusy Maugeri - Miss Sorriso Sicilia

Le miss selezionate dalla commissione tecnica si aggiungono alle venti Miss Regione già in finale di diritto:

Beatrice Bo - Miss Piemonte

Alicya Ferrero - Miss Valle d’Aosta

Miriam Del Contrasto - Miss Lombardia

Sara Dellepiane - Miss Liguria

Chiara Cenci - Miss Trentino Alto Adige

Michela Bertossi - Miss Friuli Venezia Giulia

Alice Zambon - Miss Veneto

Greta Passini - Miss Emilia Romagna

Alice Petagna - Miss Abruzzo

Valentina Beraldo - Miss Lazio

Fanny Tardioli - Miss Umbria

Gaia Pardini - Miss Toscana

Asia Campanelli - Miss Marche

Desirée Collini - Miss Molise

Annarosa Cascone - Miss Campania

Katia Buchicchio - Miss Basilicata

Roberta Molinini - Miss Puglia

Manuela Pugliese - Miss Calabria

Giada Stabile - Miss Sicilia

Sofia Pintore - Miss Sardegna

Le riserve, in ordine di graduatoria, sono invece: Angelica Parma, Martina Fiore, Giulia La Piscopia, Giulia Santoro, Giulia Vanin, Giulia Cavani, Marica Cutro, Valeria De Stefano, Marica Mazza, Alice Salvini.







