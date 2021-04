MAPPA DEL RISCHIO Ecdc: sei regioni e due province autonome in rosso scuro La Campania scende al colore ‘rosso’ come gran parte dell’Italia tranne la Sardegna che si conferma ‘arancione’

Ecdc: sei regioni e due province autonome in rosso scuro.

Aggiornata, come ogni settimana, la mappa del rischio delle Regioni europee da parte dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia sono sei le Regioni e due le province autonome in “rosso scuro”. In queste zone, caratterizzate da un tasso di notifica superiore a 500 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni, ci sono Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Puglia, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano. Il resto dell'Italia è invece in colore "rosso" che indica un tasso di notifica di nuovi casi Covid tra 150 e 500 ogni 100mila abitanti. In arancione resta, ancora, solo la Sardegna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: