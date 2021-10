AMBIENTE Ecomondo in Fiera a Rimini: oggi gli Stati Generali della Green Economy

Torna a Rimini Ecomondo, l'esposizione italiana della green economy. Dopo aver saltato l'edizione 2020 per il Covid, Ecomondo torna in presenza alla Fiera di Rimini dal 26 al 29 ottobre, in contemporanea con il salone dedicato alle energie rinnovabili Key Energy. L'evento si svolge come di consueto su due filoni. Da un lato gli stand di oltre mille imprese della green economy, italiane, ma anche nordeuropee. Dall'altro, una ricca serie di convegni su tutti i temi dell'economia sostenibile.

Oggi si terranno gli Stati Generali della Green Economy, appuntamento annuale promosso dalle 68 organizzazioni di imprese riunite nel Consiglio Nazionale della Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta da Edo Ronchi. Sarà presentata una ricerca inedita, con focus su digitalizzazione e transizione ecologica in Italia.

Ecomondo ritorna in un quadro completamente cambiato per la green economy, rispetto all'ultima edizione in presenza del 2019: oggi ci sono i 59,33 miliardi di euro del Pnrr per la transizione ecologica da spendere (più altri miliardi del Fondo Complementare). Poi c'è il nuovo obiettivo di decarbonizzazione posto dalla Ue, il Fit for 55: tagliare le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto al 1990. Un target ambizioso e difficile da raggiungere, che richiede all'Italia di installare in 9 anni 70 gigawatt di fonti rinnovabili. Quasi 8 all'anno, quando oggi se ne installano a malapena 0,8.

