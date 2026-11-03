SU IL SIPARIO Ecomondo, inaugurata a Rimini la 29ª edizione: la sostenibilità tra economia e geopolitica Oltre 1.800 espositori e presenze estere in crescita del 19%. Il ministro Pichetto Fratin: "Sul riciclo della plastica siamo la squadra di testa a livello mondiale".

In un contesto di cambiamento climatico la transizione ecologica è una necessità strutturale per la tenuta socio-economica dei Paesi. Lo dice un rapporto ONU del 2025 ed è il motivo per cui l'economia circolare sta diventando un driver di crescita sempre più importante. Non stupisce allora che Ecomondo, la fiera del settore che ha inaugurato a Rimini la sua 29esima edizione in programma fino a venerdì, (0:23) continui la sua crescita costante. I numeri li ha dati il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, nella cerimonia del taglio del nastro: 1800 brand espositori - il 19% in più proveniente dall'estero - 30 padiglioni, 17.000 metri quadri di superficie espositiva lorda.

Ma la fiera è anche un'occasione per fare il punto dello stato dell'arte del settore in Italia e nel mondo: vi si svolgono infatti gli stati generali della Green Economy, incentrati sul tema delle prospettive di questa economia in uno scenario globale imprevedibile. Nel suo videomessaggio il ministro delle imprese Adolfo Urso ha sottolineato come l'Italia, pur scontando ancora la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento dei materiali, conti su una leadership nell'economia circolare, un concetto veicolato anche dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Sul riciclo della plastica, noi siamo nella squadra di testa a livello mondiale con il 75% trattato, sulla carta stiamo andando molto bene. Ma Ecomondo è anche il luogo dove si provano i risultati delle più moderne tecnologie, dai robot utilizzati per le verifiche nei luoghi meno sicuri, nelle fognature, all'utilizzo di materiali molto particolari", ha detto il titolare del Mase a margine della cerimonia di inaugurazione.

Tuttavia secondo la Fondazione Sviluppo Sostenibile che ha presentato una relazione in apertura dei lavori degli stati generali, lo stato della Green Economy in Italia registra più ombre che luci: nel 2025 le emissioni sono aumentate dopo anni di calo, le rinnovabili sono in ritardo rispetto agli obiettivi al 2030, il paese è primo in Europa per consumo d'acqua. Gli esponenti dei partiti di opposizione presenti alla fiera dicono quindi che il governo non fa abbastanza per promuovere l'economia verde. "L'Italia è un paese importante nella gestione integrata dei rifiuti, ma può ancora sviluppare moltissima economia e anche molto lavoro di qualità: però deve essere incentivato e nella manovra sulle politiche industriali non c'è nulla", dice il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, esponente del Partito Democratico. "Bisogna investire nella transizione ecologica, nella politica energetica rinnovabile: esattamente il contrario di quello che sta facendo questo governo che invece ha bloccato la transizione ecologica e ne ha fatto una questione di una guerra ideologica condannando l'Italia ad essere dipendente dal gas e dal petrolio", dice Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.



Nel servizio le interviste a Gilberto Pichetto Fratin, Michele De Pascale e Angelo Bonelli

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