INNOVAZIONE GREEN Ecomondo, Premio "Lorenzo Cagnoni per l'Innovazione Green": tre start up premiate

Riciclo chimico a temperatura ambiente, micelio e biofiller al centro delle tre start up premiate a Ecomondo.

La seconda edizione del Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione Green, dedicato alla memoria dello storico presidente di Italian Exhibition Group (e già prima di Rimini Fiera), l’ente organizzatore di Ecomondo (la cui prima edizione risale al 1997 col nome di Ricicla), ha visto tre start up vincitrici.

La prima è Repet che ha sviluppato un prototipo riducendo al minimo l’impatto ambientale per un ciclo della plastica più sostenibile e circolare. Fondata nel 2024, Smush Materials produce imballaggi compostabili e naturali utilizzando il micelio di funghi per trasformare sottoprodotti agricoli privi di valore in packaging industriale ad alta resistenza.

C'è anche AgroMateriae che fa parte del Gruppo Tampieri che converte sottoprodotti agroindustriali in materie prime sostenibili, risolvendo la gestione degli scarti delle aziende.

Nel video l'intervista a Simone Di Trapani (Ceo Repet), Luca Ficarelli (Ceo Smush Materials), Alessandro Nanni (Manager AgroMateriae)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: