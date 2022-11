RIMINI Ecomondo riempie gli alberghi, persone dirottate anche a San Marino Oggi il taglio del nastro della kermesse del green; venerdì presente il ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin

“Per Ecomondo non si trova una stanza libera; molti hanno trovato posto a Riccione, Bellaria e San Marino”. È quanto afferma, al Corriere Romagna, Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. Le 350 strutture alberghiere di Rimini rimaste aperte dopo il ponte di Ognissanti sono infatti sold out, grazie alla quattro giorni di Ecomondo che si apre oggi. La manifestazione si svolge in Fiera in contemporanea con Key Energy, appuntamento dedicato alle energie rinnovabili, e con l'undicesima edizione degli Stati generali della Green economy. Sono 280 gli alberghi riminesi che rimangono aperti tutto l'anno; a questi se ne sono aggiunti un'ottantina, in via straordinaria, viste le richieste.

Oggi, dunque, si aprono i 130mila metri quadri di padiglioni di Ecomondo. Nel calendario dei 160 eventi, curati con la supervisione dei comitati tecnico scientifici delle due manifestazioni diretti dal professor Fabio Fava dell'Università di Bologna, per Ecomondo, e dall'ingegner Gianni Silvestrini, per Key Energy, ben 32 sono targati Commissione europea. Il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin non è presente alla cerimonia inaugurale - verrà letto un suo messaggio -, ma venerdì sarà fisicamente a Rimini. Durante la giornata verrà presentata la Relazione 2022 sullo stato della Green Economy in Italia, dalla quale emerge – riferiscono le anticipazioni – come il 62% delle imprese veda nell'attuale periodo storico maggiori ragioni per intraprendere un percorso di transizione ecologica, vista come opportunità strategica.

