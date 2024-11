Ecomondo: si presenta con la pistola nello zaino, scoperto dalla sicurezza

Un uomo di circa 50 anni si è presentato intorno alle 11.50 all'entrata sud della Fiera di Rimini, dove è in corso Ecomondo 2024. Ma al momento dei controlli, una addetta alla sicurezza ha notato una pistola nello zaino del visitatore, rilevata dallo scanner. La donna ha subito avvertito i colleghi ai tornelli, che hanno chiesto l'intervento della Polizia presente alla manifestazione.

L'uomo ha afferrato di colpo lo zaino e ha tentato la fuga all'esterno dell'entrata principale, fermato dopo pochi metri dagli agenti e dal personale di sicurezza. Portato in Questura ha detto di essere un ex appartenente all'esercito e di aver dimenticato l'arma in borsa prima di visitare l'evento in Fiera.

Le forze dell'ordine stanno vagliando la sua posizione; potrebbe essere incriminato per porto abusivo di arma da fuoco.