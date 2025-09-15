Edifici scolastici, Legambiente: "Quasi uno su due non ha agibilità"

L'omicidio di Charles Kirk rinnova lo scontro verbale tra maggioranza e opposizione, a pochi giorni dalla prima tornata elettorale per le Regioni, si parte dalle Marche e dalla Valle d'Aosta a fine mese. Dopodomani i leader della maggioranza, presidente del Consiglio Meloni in testa, saranno ad Ancona, per sostenere Acquaroli che si ripresenta per la presidenza. Intanto, però, stigmatizzano le parole d'odio, sempre Meloni ha difeso il ministro Zangrillo, fischiato e insultato a Torino a una festa dell'Unità, come sottolineano anche Tajani e poi Zangrillo stesso. E mentre i dati di “Ecosistema Scuola” di Legambiente, mettono in evidenza come quasi una scuola su due sia senza certificato di agibilità e più della metà senza verifiche sulla vulnerabilità sismica, proprio nel giorno in cui riprendono le lezioni in quasi tutte le Regioni d'Italia, il presidente della Repubblica Mattarella, alla cerimonia di consegna del premio Burgio, ricorda come “i diritti dei bambini siano continuamente a rischio e vengono lesi non solo nelle zone di guerra”.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e a Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione







