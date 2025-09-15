TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:32 Sicurezza e cooperazione: visita ufficiale del Comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo 17:16 Il San Marino comincia con una sconfitta 15:54 CGG: un "caso" la richiesta di DML di un minuto di silenzio per Charlie Kirk; adesioni, polemiche e distinguo 14:35 In arrivo fatturazione elettronica interna e novità per la Smac 13:53 Incidente sulla SS16: motociclista si scontra con scooter e auto 13:33 Sindacati contro il Governo per la riforma IGR, ripartono le assemblee zonali fino a venerdì 13:02 Misano: stappa la bottiglia di champagne per festeggiare il record dei 174 mila 12:40 Vittorie casalinghe per Vis Pesaro e Ternana 09:44 Addio all'architetto Massimo Bilancioni, i funerali oggi a Rimini 08:33 Il messaggio della Reggenza: "La scuola è per sempre"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Edifici scolastici, Legambiente: "Quasi uno su due non ha agibilità"

Intanto si torna in campagna elettorale: domani tutti i leader del centrodestra nelle Marche

di Francesca Biliotti
15 set 2025

L'omicidio di Charles Kirk rinnova lo scontro verbale tra maggioranza e opposizione, a pochi giorni dalla prima tornata elettorale per le Regioni, si parte dalle Marche e dalla Valle d'Aosta a fine mese. Dopodomani i leader della maggioranza, presidente del Consiglio Meloni in testa, saranno ad Ancona, per sostenere Acquaroli che si ripresenta per la presidenza. Intanto, però, stigmatizzano le parole d'odio, sempre Meloni ha difeso il ministro Zangrillo, fischiato e insultato a Torino a una festa dell'Unità, come sottolineano anche Tajani e poi Zangrillo stesso. E mentre i dati di “Ecosistema Scuola” di Legambiente, mettono in evidenza come quasi una scuola su due sia senza certificato di agibilità e più della metà senza verifiche sulla vulnerabilità sismica, proprio nel giorno in cui riprendono le lezioni in quasi tutte le Regioni d'Italia, il presidente della Repubblica Mattarella, alla cerimonia di consegna del premio Burgio, ricorda come “i diritti dei bambini siano continuamente a rischio e vengono lesi non solo nelle zone di guerra”.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e a Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia