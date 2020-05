Edu Day 2020, segui il LIVE dedicato al mondo della scuole

Il mondo dell'istruzione è stato pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria. In pochi mesi, docenti e studenti hanno infatti dovuto ripensare l’approccio all’insegnamento e all’apprendimento e applicare le proprie competenze in uno scenario completamente nuovo. Secondo il Ministero dell'Istruzione circa l'80% degli alunni frequentano lezioni a distanza. Il digitale è dunque diventato sempre più uno strumento fondamentale. In questo contesto di inserisce l'evento Microsoft “Edu Day 2020” che, con un'edizione completamente online, racconterà le sfide affrontate e le opportunità di crescita. Tra i relatori di quest'anno anche il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

Dalle 10 alle 13, potrete seguire l'evento in diretta su questa pagina