POLITICA ITALIA Educazione sessuale e consenso informato, scontro alla Camera: le urla del ministro Valditara L'opposizione: "Gli insegnanti sanno bene cosa state facendo, abbiate il coraggio di ammetterlo"

E' scontro sull'educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato. Duro batti e ribatti alla Camera sul provvedimento sull'educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato. Il ministro dell'Istruzione Valditara urla alle opposizioni, “è stato detto che col disegno di legge impediremmo di informare i nostri giovani sui rischi delle malattie sessualmente trasmesse, è falso”.

Le opposizioni chiedono che il ministro ritiri le offese e chieda scusa, nel merito contestano che si tratti di un vero provvedimento sull'educazione sessuale. Non piace l'obbligo di consenso scritto dei genitori per ogni attività scolastica, curricolare o extracurricolare, che riguardi temi legati alla sessualità alle scuole medie e superiori. Dopo ore di braccio di ferro e mancate scuse, lo scontro parlamentare è sfociato in ostruzionismo da parte delle opposizioni, che - non avendo ottenuto né la sospensione dell'esame del ddl, né il suo ritorno in commissione - hanno iniziato ad intervenire in massa.

Nel video gli interventi di Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra; Irene Manzi, deputata Partito Democratico

