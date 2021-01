Effetto Covid: calano le iscrizioni nelle università

Fra gli ambiti educativi colpiti dal Covid c'è anche quello dell'Università. In Italia si stima un calo di 10mila matricole per l'anno 2020/2021, di cui oltre 6mila al Sud. Già dopo la crisi del 2008, la percentuale di diplomati che si iscrivevano all'università era crollato di oltre cinque punti percentuali, passando dal 48,9% nel 2007 al 43,4% nel 2013, quando è cominciata una lenta ripresa, bruscamente frenata dal Covid-19, che ha ulteriormente contribuito all'impoverimento dei nuclei familiari, già messi a dura prova dalla precedente recessione economica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Dati Ocse dicono che l'Italia negli anni ha accumulato ritardi rispetto ai partner europei per accesso all'educazione terziaria: il tasso di immatricolazione è al 54,7%, la Francia al 66,2%, la Germania al 68,3% e la Spagna al 73%. Nel 2019 in Italia solo il 28% dei 25-34enni possiede una istruzione terziaria, contro la media Ocse del 45%. E anche senza l'emergenza sanitaria, l'abbandono scolastico in Italia resta al 13,5% contro una media europea del 10,3%. Secondo i dati Istat, le aree dove la quota di diplomati o laureati è più elevata sono le città metropolitane di Roma e Milano: tra i 10 comuni più popolosi, sono Milano (35,7%), Bologna (36,6%) e Roma (36,7%) quelli con meno residenti senza diploma.

Per contrastare gli effetti della attuale crisi tra le proposte c'è quella di rendere sistemica la no tax area, estendendola a 20mila euro in tutto il Paese, passando poi a 30mila, e di destinare alle università risorse specifiche del piano europeo Next Generation. Alcune università si sono già mosse in tal senso, tra cui la Federico II di Napoli e la Sapienza di Roma, che ha approvato l'esenzione completa per le matricole e per gli studenti meritevoli con Isee, l'indicatore della situazione economica, fino a 24mila euro, ed ulteriori agevolazioni per Isee superiori: una manovra da 8 milioni e mezzo di euro che riguarderà circa 40mila studenti.

I più letti della settimana: