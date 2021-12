COLDIRETTI Effetto Covid sul Cenone di Capodanno

Verso il Capodanno anche a tavola: vince il cenone in casa. In 8 su 10 scelgono la festa in famiglia o con gli amici, per prudenza o per necessità, con 2milioni e mezzo di italiani che non possono uscire tra contagi e quarantene. Niente feste in piazza, niente discoteca per l'entrata in vigore delle misure di restrizione. Solo il 14% al ristorante, il 3% ancora deve orientare la propria scelta. Il budget per il cenone allora si alza e arriva a 99 euro in media a famiglia, un più 52% rispetto al 2020, con una spesa complessiva stimata dagli osservatori nazionali vicina ai 2 miliardi di euro. Il menu sarà quello della tradizione, premiando il made in Italy e il tipico regionale: spumante e lenticchie presenti in almeno l'80% delle tavole. Al top il consumo di carne di manzo, agnello e di pesce nazionale. Il panettone batte il pandoro e – segnala Coldiretti – è la riscossa di cotechino e zampone, presenti sul 71% delle tavole, pari a circa 6 milioni di chili. Ed è boom di consegne a domicilio: le feste fanno balzare alla cifra record di 1 miliardo e mezzo di euro il fatturato del food delivery in Italia nel 2021.

