Effetto Draghi sui vaccini: boom di prenotazioni

Effetto Draghi sulle prenotazioni dei vaccini raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. In Piemonte a poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate" ha detto il governatore Alberto Cirio. L'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha stimato in circa 38mila le richieste di vaccinazione ricevute dall'annuncio di ieri in merito al Green Pass. Cresce l'adesione alla campagna vaccinale anche in Lombardia. Ieri, infatti, circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione, ben 30mila in più rispetto a mercoledì 21 luglio. "Per vaccinarsi, dalle telefonate ricevute dai call center, registriamo un assalto alla diligenza"- ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. "Le forniture restano costanti - ha aggiunto - ma il nostro 'tran tran' sul livello vaccinale ha visto un impennarsi delle richieste".

Sul fronte dei dati in Emilia Romagna oggi sono 474 i nuovi positivi. Rimini maglia nera con 78 contagi. Calano i ricoveri in terapia intensiva, crescono di poco quelli nei reparti covid, 0 i decessi.

"L'Rt si proietta a 1.55 e si sta abbassando l'età media dell'infezione a 25 anni e l'età media di ricovero in terapia intensiva a 55 anni". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, analizzando i dati del monitoraggio della Cabina di regia. I casi crescono in Italia come in molti paesi europei e, sottolinea Brusaferro, 'è la popolazione più giovane' che li alimenta (10-19 e 20-29 anni).