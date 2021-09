COVID-19 Effetto green pass: raddoppiano le prenotazioni in Emilia Romagna 403 i nuovi positivi in Regione. 31 a Rimini

Effetto green pass: raddoppiano le prenotazioni in Emilia Romagna.

Dopo l'annuncio del Governo sull'obbligo del pass vaccinale nei luoghi di lavoro dal prossimo 15 ottobre, in Emilia Romagna si registra un netto aumento delle prenotazioni per le vaccinazioni: ieri sono state 8.037, il doppio rispetto alle circa 4mila del giorno precedente. Per quale che riguarda i contagi sono 403 i nuovi positivi rilevati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, 185 i guariti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. A Rimini sono 31 i nuovi casi. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

