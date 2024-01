POLITICA ITALIA Election Day: l'8 e 9 giugno, alle europee potranno aggiungersi amministrative e regionali Il Consiglio dei ministri approva disegni di legge su anziani ma anche concordato esteso alle partite Ive, compresi contribuenti considerati a rischio evasione

Il nuovo passo del centrodestra viene illustrato da Fratelli d'Italia, che saluta con favore gli ultimi provvedimenti approvati dal governo. In via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, arriva la prestazione universale per anziani ultraottantenni non autosufficienti. L'assegno di accompagnamento, oggi pari a 531,76 euro, passa a 1.380. La ministra del Lavoro Marina Calderone interviene sull'assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza.

L'importo medio erogato sarà di 645 euro per nucleo. Ok anche all'election day, elezioni europee 8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Cambiato anche il limite per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni, tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene abolito il limite, che per il presidente della Puglia Emiliano è incostituzionale.

Approvato un disegno di legge già ribattezzato “anti Ferragni”, sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni anche per gli influencer, e il concordato biennale aperto a tutti gli autonomi e ai titolari di redditi di impresa, anche quelli giudicati inaffidabili dal fisco. E' stato il Parlamento a chiedere di ammettere al concordato preventivo anche i bocciati, ossia i contribuenti considerati a rischio evasione. Unico paletto rimasto, l'esclusione di coloro che hanno un debito tributario superiore ai 5mila euro.

Nel video le interviste a Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia (Partito Democratico) e l'intervento di Marina Calderone, ministra del Lavoro

