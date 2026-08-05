RIMINI Elemosina rifiutata poi l'aggressione e la morte: la figlia chiede giustizia A settembre inizierà il processo per omicidio nei confronti di un 29enne salernitano senza fissa dimora. L'aggressione fatale il 9 agosto 2025 a Rimini

Elemosina rifiutata poi l'aggressione e la morte: la figlia chiede giustizia.

Un gelato preso nel pomeriggio, un rifiuto di elemosina da due euro e una furia omicida scatenata alle spalle: a un anno esatto dall'aggressione che gli ha strappato la vita, la figlia di Sanzio Montori si costituisce parte civile in vista dell'udienza preliminare del 23 settembre davanti al gup di Rimini Alessandro Capodimonte. Era il 9 agosto 2025 quando Montori, 88 anni, residente a Santarcangelo, ancora autonomo dopo aver superato un ictus, fu aggredito in via Mentana nel centro storico di Rimini da un 29enne salernitano senza fissa dimora.

L'uomo, cui Sanzio aveva negato due euro di elemosina, lo aveva seguito fino a una gelateria e poi lo aveva atteso fuori, aggredendolo alle spalle: calci, pugni e colpi inferti con un paio di grosse forbici da cantiere. Le ferite al torace e agli organi interni furono devastanti. Da quel giorno è iniziato un calvario di cinque mesi tra ospedali e case di riposo, fino alla morte avvenuta il 16 gennaio 2026 per complicazioni respiratorie.

Secondo la consulenza medico-legale disposta dalla Procura, "il decesso è correlabile all'evento traumatico": da qui l'imputazione di omicidio aggravato nei confronti del 29enne, attualmente in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza ad Avellino. Rita, figlia 57enne di Sanzio e insegnante, assistita dall'avvocato Maurizio Ghinelli, ha depositato oggi l'atto di costituzione di parte civile con una richiesta risarcitoria di almeno 150.000 euro, oltre a una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro. "Al colpevole non auguro niente di brutto - ha dichiarato al Corriere Romagna - Io sono un insegnante, lavoro per recuperare le persone, non per demolirle. Io non perdono, ma non covo nemmeno rancore."

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