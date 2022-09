ELEZIONI2022 Elettori all'estero, già arrivate le buste per votare in Italia C'è tempo fino al 22 settembre alle ore 16. Dalla Francia Mélenchon viene a sostenere Unione Popolare di De Magistris

Mentre a San Marino sono già arrivati i plichi dall'Ambasciata d'Italia ai residenti all'estero, affinché possano votare per corrispondenza fino al 22 settembre alle ore 16, se non hanno già comunicato di voler votare in Italia presso il proprio Comune, in Italia i leader politici continuano con le dichiarazioni roboanti, Matteo Salvini si lancia in una previsione ottimistica mentre si trovava a Ferrara, “Possiamo vincere dappertutto, sia in Emilia sia in Romagna, perché c'è un'aria molto buona”, ha detto ai giornalisti. Per Carlo Calenda di Azione invece la campagna elettorale è ormai “demenziale, si parla di bicamerale quando rischiamo la recessione”, ma anche chi propone la bicamerale, ossia Giorgia Meloni, parla di tetto al prezzo del gas, idea di Mario Draghi da diverse settimane. Dalla Francia Jean-Luc Mélenchon, presidente della principale forza di sinistra, all'opposizione, è arrivato in Italia per sostenere Unione Popolare di Luigi De Magistris. “E' il vero voto utile – ha detto il leader francese – perché votare per qualcuno che non rispettate è un'offesa per voi stessi”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia, e di Luigi De Magistris, Unione Popolare

